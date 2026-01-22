"ВТБ Мои инвестиции" выделили фаворитов высокотехнологичного сектора рынка РФ

"ВТБ Мои инвестиции" выделили фаворитов среди компаний высокотехнологичного сектора на российском рынке акций - МКПАО "Яндекс" , МКПАО "Озон" и ПАО "Группа Позитив" , сообщается в материале аналитиков брокера.

В ожидаемом цикле смягчения денежно-кредитной политики эксперты отдают предпочтение высокотехнологичными компаниям с привлекательной оценкой.

"Яндекс" - это устойчивая бизнес-модель, высокие темпы роста и дисконт в цене к другим высокотехнологичным компаниям до 30%.

"Ожидаем на горизонте года прогнозной стоимости на уровне 6684 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 42,2%, дивдоходность - 4%", - указывают аналитики.

"Озон" сохраняет высокие темпы роста, наращивает рентабельность и готов выйти на прибыль не только по итогам отдельных кварталов, но и в целом за 2026 год.

"Ожидаем на горизонте года прогнозной стоимости на уровне 7240 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 61%, дивдоходность - 4%", - говорится в обзоре экспертов.

"Группа Позитив" - ставка на рост рынка кибербезопасности, кроме того, в прошлом году компании удалось снова начать наращивать отгрузки двузначными темпами.

"Ожидаем на горизонте года прогнозной стоимости на уровне 2124 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 102%, дивдоходность - 8%", - указывают аналитики.

Данные эмитенты представляют разные сегменты технологического сектора, но их объединяет потенциал масштабирования бизнеса и возможность создать долгосрочную ценность для инвесторов на горизонте ближайших лет, говорится в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.