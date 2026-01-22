"Т-Инвестиции" подняли оценку акций "Полюса" на 11%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Полюса" на 11%, до 3100 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"В расчетах мы заложили более высокие цены на золото в условиях нарастания геополитической нестабильности. Они приведут к рекордным финансовым результатам "Полюса" в этом году", - отмечают аналитики. В финансовую модель золотодобытчика они закладывают рост выручки и EBITDA на 26% и 27% соответственно по итогам 2026 года.

"Высокие котировки золота обеспечивают положительный свободный денежный поток компании с доходностью более 7%, несмотря на активную стадию разработки "Сухого Лога". Это позволяет "Полюсу" и дальше предлагать дивиденды инвесторам. На следующие 12 месяцев выплата на акцию может составить 190 рублей, а доходность - около 7% к текущей цене", - пишут эксперты.

Текущая стоимость акций "Полюса" - порядка 2 667,4 рубля за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.