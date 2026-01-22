Акции Kraft Heinz, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Акции Kraft Heinz Co., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента опустились в среду в цене на 5,7%: компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США дополнение к проспекту эмиссии для "регистрации потенциальной перепродажи" 325,4 млн акций, принадлежащих Berkshire Hathaway, отмечают эксперты.

Их общая стоимость составляет $7,8 млрд (27,5% капитализации Kraft Heinz).

Предупреждение о вероятной продаже может отражать недовольство председателя совета директоров Berkshire У. Баффета планами по реорганизации бизнеса, обращают внимание в инвестбанке.

Kraft Heinz в сентябре 2025 года анонсировала разделение на две структуры: в первую войдут быстрорастущие активы Heinz, Philadelphia и Kraft Mac&Cheese, а во вторую - проблемные бренды вроде Lunchables, Oscar Mayer и Maxwell House.

Баффет тогда заявлял, что, хотя слияние Kraft и Heinz не оправдало надежд, он "не видит особого смысла" в их разъединении.

"Полагаем, в ближайшее время бумага останется под давлением", - говорится в обзоре аналитиков.

