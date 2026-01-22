.
22 января 2026 года 14:09
ЦБ РФ сделает паузу в снижении ключевой ставки на февральском заседании - УК "Первая"
ЦБ РФ, скорее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки на февральском заседании, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. За неделю (по состоянию на 19 января) инфляция составила 0,45% (выше 20% в пересчете на год после коррекции на сезонность). Таким образом, текущая инфляция снизилась, но осталась высокой, констатирует эксперт. Согласно недельным данным, с начала января уровень потребительских цен вырос на 1,72%. "Оценка годовой инфляции при этом выросла до 6,27% г/г (после 5,98% г/г по состоянию на 22 декабря 2025 года), что все еще представляет собой умеренный уровень, но существенно выше целевых ориентиров Банка России, - отмечает эксперт. - В базовом сценарии на февральском заседании Банк России, вероятнее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки: по оперативным данным, инфляция находится на высоком уровне, набор доступной статистики будет ограниченным, волатильность инфляционных данных остается экстремально высокой". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
