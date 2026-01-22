Политические и монетарные факторы будут поддерживать спрос на золото в 1К2026 - "БКС МИ"

Политические и монетарные факторы будут поддерживать спрос на золото в 1 квартале 2026 года, говорится в валютной стратегии "БКС Мир инвестиций".

В среднем за IV квартал золото подорожало на 20%, с $3450 до $4150 за тройскую унцию, и обновило исторические максимумы, констатируют аналитики БКС. Они считают золото слишком дорогим, но сохраняют высокий прогноз золота на ближайший год.

В периоды рыночного ажиотажа цена активов может быть и высокой и волатильной, вне зависимости от фундаментальных факторов, отмечает эксперт Кирилл Кононов. По его мнению, политические и монетарные факторы будут поддерживать спрос на золото, а именно:

- Долгосрочный спрос центральных банков развивающихся стран на увеличение доли золота в золотовалютных резервах.

- ФРС предоставляет дополнительную ликвидность на рынок, что подогревает рыночные ожидания перехода к мягкой ДКП. Золото - очевидный хедж против снижения курса доллара.

- Ажиотажный спрос на металлы лишь усиливается из-за роста цены (FOMO).

"Несмотря на наличие объективных факторов роста спроса на золото, мы полагаем, что в его цене сформировался "пузырь", - указывает стратег. - Такое уже происходило во время предыдущих кризисов долларовой финансовой системы в 1970-е и после 2008 года. В обоих случаях высокая стоимость золота сохранялась несколько лет. Затем следовал откат, когда избыточные спекулятивные ожидания не подтверждались фактическим спросом крупных институтов. Через какое-то время стоимость золота должна стабилизироваться, его волатильность - вырасти. На горизонте 2027 года и дальше перспективы сохранения высоких цен на золото сомнительны".

