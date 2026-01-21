Совкомбанк рекомендует покупать акции ДОМ.РФ

Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко.

Эксперты ожидают, что дивиденд на акцию по итогам 2026 года составит 245 руб., что дает 12,7% к текущей цене против 12,4% у Сбербанка. При этом за счет привлечения на IPO 25 млрд. руб. при сохранении эффективности "ДОМ.РФ" покажет рост прибыли в 2026 году на 25% против 9% у Сбера, что будет означать в 2027 году дивиденд 306 руб. или 15,9% к текущей цене.

"На данный момент акции Сбера недооценены, но тактически отдаем предпочтение "ДОМ.РФ", где рынок не учитывает будущие результаты и фокусируется на дивидендной выплате 2025 года, которая в расчете на акцию была уменьшена из-за увеличения количества акций в конце 2025 года на IPO, при этом рост капитала почти не дал эффект в виде увеличения прибыли в 2025 году и даст, по нашим ожиданиям, эффект в 2026 году", - пишут стратеги банка.

Триггером переоценки акций, по мнению Бердникова и Боярко, будут ежемесячные отчеты, подтверждающие прогноз Совкомбанка о росте прибыли "ДОМ.РФ" в 2026 году на 30%.

