"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF до $96

"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с $84,6 до $96 на горизонте 12 месяцев, но понизил рейтинг до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Повышение целевой цены связано с вероятным позитивным эффектом событий в Венесуэле на бизнес американских нефтесервисных компаний. В то же время снижение рейтинга вызвано заметным ростом фонда в последние полгода.

"SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF с момента нашего последнего обзора от июня 2025 года вырос почти на 40%, - пишет эксперт. - Значительный рост случился в последние месяцы, в том числе из-за событий в Венесуэле. В то же время от возможного восстановления нефтяной отрасли Венесуэлы выиграют в первую очередь крупные нефтесервисные компании. Для основной части фонда важнее уровень инвестиций в американском нефтегазе, который сейчас умеренно снижается из-за негативной динамики цен на нефть. Кроме того, после роста оценка входящих в ETF компаний по мультипликаторам уже не выглядит такой низкой, на фоне чего мы меняем на нейтральный наш взгляд на фонд".

SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services - ETF, нацеленный на инвестиции в акции американского нефтесервисного сектора. Особенностью данного фонда является равенство весов на каждой ребалансировке. Это позволяет повысить уровень диверсификации и выигрывать от роста не только крупнейших компаний сектора, но и небольших представителей индустрии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.