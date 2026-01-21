"Финам" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1265 руб. за штуку с сохранением рейтинга "покупать". Потенциал роста составляет 31,7% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Благодаря большой диверсификации и нацеленности на конечных потребителей "Северстали" удается не снижать объемы производства и продаж на фоне общего спада в отрасли, - пишет аналитик Алексей Калачев. - Несмотря на снижение финансовых результатов, "Северсталь" не сокращает инвестиционную активность в рамках Стратегии-2028. Это оказывает давление на свободный денежный поток и оставляет акционеров без дивидендов, но вместе с тем создает задел для будущего роста акционерной стоимости. В перспективе "Северсталь" может оказаться в числе бенефициаров снижения ключевой ставки, а также восстановления территорий в случае достижения мирного соглашения".

"Северсталь" - одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.