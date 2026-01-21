"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева.

"Сбер выпустил ожидаемо сильную сокращенную отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2025 года, - пишет эксперт. - Чистая прибыль по итогам года выросла на 8,4%, до 1,69 трлн руб., а рентабельность капитала составила 22,1%. При консолидации данных в отчете МСФО мы ожидаем чистую прибыль около 1,7 трлн руб., что при распределении 50% в виде дивидендов принесет акционерам 37,92 руб. на акцию. Ожидаемая дивидендная доходность составит 12,47%. Мы рекомендуем "покупать" акции Сбера".

