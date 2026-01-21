Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций "АЛРОСА" на фоне неопределенной ситуации с тарифами и крепкого рубля, говорится в обзоре аналитиков.

"В декабре 2025 года Индия импортировала 9,4 млн карат алмазов в чистом эквиваленте, продемонстрировав рост закупок на 26% г/г, - отмечают эксперты Борис Красноженов и Юлия Толстых. - Всего по итогам года было импортировано 94 млн карат, что сопоставимо с объемами предыдущего года. Объем импорта за год приближается к объему мирового производства алмазов после реализации запасов, аккумулированных в 2020-2021 годах. Средняя цена алмазов восстановилась по сравнению с ноябрем и достигла $100 за карат. Средняя стоимость алмазного сырья снизилась на 6% г/г, до $114 за карат".

При этом аналитики банка обращают внимание на значительное снижение средней цены чистого экспорта бриллиантов - до $374 за карат, что говорит о пополнении запасов оптовиков в категории 0,1-0,3 карат, динамика цен на которые сильнее всего просела в ответ на сложную ситуацию в отрасли и конкуренцию в сегменте с синтетикой.

"Цена на золото, которая с начала года выросла на 13%, продолжает негативно влиять на маржинальность продаж ювелирных изделий и покупательскую способность, - отмечают эксперты. - Новых вводных по оценке акций "АЛРОСА" статистика GJEPC за декабрь не дает. Финансовые итоги года мы ожидаем увидеть к концу февраля. Подтверждаем рекомендацию "по рынку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.