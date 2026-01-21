Акции НОВАТЭКа справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал предварительные производственные показатели за 2025 год:

- Объем добычи углеводородов - 673 млн баррелей нефтяного эквивалента (+0,9%).

- Продажи газа - 76,6 млрд кубометров (минус 1,5%).

- Продажи жидких углеводородов - 17,9 млн тонн (+8,9%).

Закончились ремонтные работы на заводе по переработке конденсата в Усть-Луге. В результате объем переработки в 4К25 показал рост на 37,5% кв/кв и на 10% против второго квартала, до 2,2 млн тонн, отмечают эксперты.

"Результаты можно оценить как позитивные. Ожидаемая дивидендная доходность по нашим расчетам - 5,2%. Считаем, что акции компании справедливо оценены рынком, но отметим, что они чувствительны к геополитическим новостям", - говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.