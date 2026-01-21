"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа", открытую 28 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"В момент открытия идеи бумаги эмитента находились под сильным давлением продавцов: рынок эмоционально реагировал на ввод санкций США и снижение рублевых цен на нефть. Сейчас часть необоснованных страхов отступила, и бумага начала отрастать: идея уже принесла 7%, - пишет эксперт. - Ждем, что в ближайший месяц акцию поддержит ряд фундаментальных факторов - подтверждаем краткосрочную идею с целевой доходностью 15%. Целевая цена до конца февраля - 5800 руб. за штуку с учетом выплаченных дивидендов".

