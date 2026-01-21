"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, считая их привлекательными для долгосрочных вложений, на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, роста финансовых показателей и прогнозных дивидендов, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

По мнению экспертов, эмитент представил позитивный финансовый отчет за декабрь и весь 2025 года. Они ожидают, что чистая прибыль банка по стандартам МСФО превысит значение прибыли по РСБУ и достигнет в 2025 году 1,71 трлн рублей (+8,1%).

Коэффициент достаточности общего капитала Сбербанка по РСБУ на конец 2025 года составил 13,5%, при этом аналитики сервиса ожидают, что по стандартам МСФО банк достигнет большего значения достаточности общего капитала в 2025 году и сможет направить на выплату дивидендов 50% консолидированной чистой прибыли.

Прогнозный размер дивиденда за 2025 год составляет 37,3 рубля на акцию (потенциальная доходность - 12,3%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.