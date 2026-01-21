.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль пока продолжит торги в нижней части диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 января 2026 года 10:09
Рубль пока продолжит торги в нижней части диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль в ближайшее время продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 11-11,5 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Ситуация на валютном рынке в целом остается стабильной, констатирует эксперт. Курс пары юань/рубль продолжил проторговывать нижнюю часть целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань, торговая активность второй день подряд оставалась невысокой на фоне отсутствия значимых новостных триггеров и сохранения баланса между спросом и предложением, указывает он. Оснований для существенного изменения курса юаня в ближайшее время Локтюхов не видит, ждет, что китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине зоны 11-11,5 руб. за юань. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
21 января 2026 года 17:30
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с $84,6 до $96 на горизонте 12 месяцев, но понизил рейтинг до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с вероятным позитивным эффектом событий в Венесуэле на бизнес... читать дальше
.21 января 2026 года 16:54
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,8%, стоп-приказ: 460 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Людмилы... читать дальше
.21 января 2026 года 16:21
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1265 руб. за штуку с сохранением рейтинга "покупать". Потенциал роста составляет 31,7% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Благодаря большой диверсификации и нацеленности на конечных потребителей "Северстали" удается не... читать дальше
.21 января 2026 года 15:42
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 211,15 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность около 33%, сообщается в материале аналитиков. "На рынке металлов усиливаются фундаментальные драйверы: "Норникель"... читать дальше
.21 января 2026 года 15:11
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. "Сбер выпустил ожидаемо сильную сокращенную отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2025 года, - пишет эксперт. - Чистая прибыль по итогам года... читать дальше
.21 января 2026 года 14:48
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций "АЛРОСА" на фоне неопределенной ситуации с тарифами и крепкого рубля, говорится в обзоре аналитиков. "В декабре 2025 года Индия импортировала 9,4 млн карат алмазов в чистом эквиваленте, продемонстрировав рост закупок на 26% г/г, - отмечают эксперты... читать дальше
.21 января 2026 года 14:12
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал предварительные производственные показатели за 2025 год: - Объем добычи углеводородов - 673 млн баррелей нефтяного эквивалента (+0,9%). -... читать дальше
.21 января 2026 года 13:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа", открытую 28 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. "В момент открытия идеи бумаги эмитента находились под сильным давлением продавцов: рынок... читать дальше
.21 января 2026 года 13:13
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп"(Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 2025 года. Благодаря цифровой трансформации бизнеса... читать дальше
.21 января 2026 года 12:33
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, сохранится на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 13 февраля 2026 года, считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Рост инфляции в первом квартале текущего года за счет увеличения тарифов и НДС был ожидаем, поэтому... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.