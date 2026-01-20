.
20 января 2026 года 19:00
"Цифра брокер" подтверждает целевую цену акций НОВАТЭКа на уровне 1824 руб
"Цифра брокер" подтверждает целевую цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1824 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Один из крупнейших добытчиков природного газа представил предварительные производственные результаты за 2025 год, которые, по мнению экспертов, выглядят нейтрально и в целом укладываются в ожидания рынка. "Компания смогла удержать стабильный уровень добычи газа, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру и ограничения на экспортных направлениях, - отмечают стратеги. - Сезонное оживление в IV квартале традиционно поддержало объемы, но в годовом выражении динамика остается практически плоской. Пока в отчетности не просматривается заметный вклад от "Арктик СПГ-2", что вполне объяснимо этапом запуска проекта и сохраняющимися логистическими сложностями. Однако именно этот актив должен стать ключевым драйвером роста уже в ближайшей перспективе, и мы ожидаем, что эффект от него начнет проявляться в результатах текущего года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
20 января 2026 года 18:31
"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с $135 до $180 за штуку, что дает потенциал роста около 9% на ближайшие 12 месяцев и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Потавина. "Баланс на... читать дальше
.20 января 2026 года 18:01
Интерес инвесторов к корпоративным бондам падает на фоне роста доходностей ОФЗ, говорится в материале аналитика по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глеба Чернышева. "Для российского долгового рынка первая полноценная торговая неделя 2026 года завершается на негативной ноте, - пишет эксперт.... читать дальше
.20 января 2026 года 17:33
Аналитики "Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" и рекомендуют покупать их с целевой ценой 1410 рублей за штуку, сообщается в комментарии брокера. "НОВАТЭК" опубликовал предварительные производственные результаты за 2025 год, которые эксперты оценивают как... читать дальше
.20 января 2026 года 16:53
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации "ВУШ Холдинга" серии БО-001P-05, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. Компания "ВУШ" 22 января собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-001P-05 со сроком обращения 1,5 года. Индикативная ставка... читать дальше
.20 января 2026 года 16:12
Акции "НОВАТЭКа" могут выиграть от геополитической напряженности за рубежом, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "НОВАТЭК" во вторник представил предварительные операционные результаты за 2025 год, согласно которым добыча природного газа увеличилась на 0,6% г/г, жидких... читать дальше
.20 января 2026 года 15:39
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка и прогнозную цену на уровне 384 рубля для обыкновенных и привилегированных акций эмитента, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем представленные финрезультаты Сбера... читать дальше
.20 января 2026 года 15:06
"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку акций NVIDIA Corp., говорится в материале аналитика инвесткомпании Андрея Саенко. "Мы сохраняем негативный взгляд на акции разработчика графических процессоров NVIDIA. Продажи уверенно растут, ускорившись в III финансовом квартале 2026 года, это... читать дальше
.20 января 2026 года 14:33
Банк ПСБ подтверждают прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 38%, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в декабре 2025 года заработал 126 млрд руб. (+7,1% к декабрю 2024 года), а... читать дальше
.20 января 2026 года 14:01
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за 2025 год по РСБУ нейтрально. Отмечаем устойчивость его финансовых результатов к... читать дальше
.20 января 2026 года 13:32
Индекс Мосбиржи пока остается в боковике, выход из него, скорее всего, будет вверх, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. С одной стороны, отмечает аналитик, сохраняющаяся неопределенность относительно геополитики и монетарного цикла и слабость инвалют сдерживают... читать дальше
