"Цифра брокер" подтверждает целевую цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1824 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Один из крупнейших добытчиков природного газа представил предварительные производственные результаты за 2025 год, которые, по мнению экспертов, выглядят нейтрально и в целом укладываются в ожидания рынка.

"Компания смогла удержать стабильный уровень добычи газа, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру и ограничения на экспортных направлениях, - отмечают стратеги. - Сезонное оживление в IV квартале традиционно поддержало объемы, но в годовом выражении динамика остается практически плоской. Пока в отчетности не просматривается заметный вклад от "Арктик СПГ-2", что вполне объяснимо этапом запуска проекта и сохраняющимися логистическими сложностями. Однако именно этот актив должен стать ключевым драйвером роста уже в ближайшей перспективе, и мы ожидаем, что эффект от него начнет проявляться в результатах текущего года".

