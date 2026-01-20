"Финам" повысил целевую цену бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium ETF до $180

"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с $135 до $180 за штуку, что дает потенциал роста около 9% на ближайшие 12 месяцев и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Потавина.

"Баланс на рынке палладия в 2025 году сдвинулся в сторону роста спроса при ограниченном предложении,- отмечает эксперт. - К январю 2026 года общее предложение (первичное + переработка) составило ~9-9,5 млн унций при спросе 8,78-9 млн унций. Это означает, что рынок палладия к январю 2026 года находился в близком к балансу состоянии, без учета инвестиционного спроса".

На взгляд Потавина, дефицит на рынке возник в основном после прихода сюда спекулятивного/инвестиционного капитала, который "Норникель" оценивает в 0,1-0,2 млн унций дополнительно. WPIC прогнозирует переход рынка платины от дефицита к профициту в 2026 году, с накоплением до 689 тыс. унций к 2029-му, хотя начало этого года остается напряженным из-за сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения.

"Мы полагаем, что факторы роста цен на палладий отчасти компенсируются факторами в пользу сохранения цен стабильными, - указывает аналитик. - Без ценового ралли в основных драгметаллах цена на палладий в 2026 году была бы на более низких ценовых уровнях. Большинство факторов и прогнозов не указывают на сильный фундаментальный рост цен на палладий в среднесрочной перспективе. Хотя есть и ряд факторов, которые могут временно толкать цены вверх, к тем максимальным уровням, которые были показаны за последний год: $1970/унц.".

Анализируя потоки денежных средств в биржевой фонд PALL, Потавин отмечает, что за последний год наиболее значительный приток был отмечен зимой 2025 года, когда котировки паев фонда были в районе годовых максимумов. Общий объем притока средств в данный фонд за последний год составил почти $397 млн. То есть инвесторы остаются позитивно настроенными по отношению к вложениям в палладий и не спешат фиксировать прибыль.

Aаberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF является единственным чисто палладиевым ETF на рынке США, торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестиционная цель заключается в том, чтобы его акции отражали изменение цены палладия за вычетом расходов на деятельность фонда.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.