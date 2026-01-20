Аналитики "Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" и рекомендуют покупать их с целевой ценой 1410 рублей за штуку, сообщается в комментарии брокера.

"НОВАТЭК" опубликовал предварительные производственные результаты за 2025 год, которые эксперты оценивают как нейтральные.

"Результаты можно назвать нейтральными, - пишет аналитик Александра Прыткова. - В четвертом квартале добыча газа сезонно выросла, однако год к году осталась стабильной. Пока заметного вклада от проекта "Арктик СПГ - 2" в результатах не видно. Однако мы ожидаем его уже в текущем году. Рост в сегменте ЖУВ продолжился, а запуск третьей линии на комплексе в Усть-Луге позволяет компании наращивать выпуск высокомаржинальных продуктов. Сохраняем позитивный взгляд на акции "НОВАТЭКа" и рекомендуем покупать их с целевой ценой 1410 рублей за штуку".

