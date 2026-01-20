Акции НОВАТЭКа могут выиграть от геополитической напряженности за рубежом - "Велес Капитал"

Акции "НОВАТЭКа" могут выиграть от геополитической напряженности за рубежом, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"НОВАТЭК" во вторник представил предварительные операционные результаты за 2025 год, согласно которым добыча природного газа увеличилась на 0,6% г/г, жидких углеводов - на 2,3% г/г, а всего углеводов - на 0,9% г/г. Общий объем реализации природного газа включая СПГ за 2025 год при этом снизился на 1,5% г/г.

"С технической точки зрения акции "НОВАТЭКа" существенную часть осени 2025 года чувствовали себя слабо, хотя удержались выше годовых минимумов и ближе к концу года перешли к восстановлению позиций, - отмечает эксперт. - В январе бумаги находятся недалеко от декабрьского пика 1240 руб. Технические индикаторы в целом указывают на преобладание в моменте покупателей, о лидерстве которых можно говорить при положении котировок выше 1150 руб. с перспективой движения в район 1265 руб., а далее - к максимуму августа 1303,6 руб. и всего 2025 года на уровне 1350 руб.".

По оценке Кожуховой, бычий сценарий может реализоваться при улучшении геополитической обстановки по украинскому конфликту и, в частности, возможном изменении позиции ЕС в отношении российского СПГ и росте цен на газ в случае усиления напряженности с США. "Ниже 1150 руб. при этом можно будет говорить о рисках возвращения к психологически важному уровню 1000 руб.: подобный сценарий реализуется при отсутствии позитивных сдвигов на геополитическом фронте и более низких ценах на газ", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.