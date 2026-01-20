"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка и прогнозную цену на уровне 384 рубля для обыкновенных и привилегированных акций эмитента, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем представленные финрезультаты Сбера по РСБУ за 2025 год, хотя в целом они соответствуют нашим ожиданиям, - пишет эксперт. - Как мы и предполагали, благодаря положению в секторе и эффективной бизнес-модели банк смог увеличить прибыль по итогам непростого 2025 года, чему поспособствовали заметный рост чистого процентного дохода на фоне дальнейшего увеличения кредитных портфелей, а также снижение расходов на резервирование и достаточно высокая операционная эффективность".

Аналитик рассчитывает, что рост основных финпоказателей Сбербанка продолжится и в наступившем году, а прочная капитальная позиция позволить банку и далее наращивать дивидендные выплаты. По оценке Додонова, размер дивидендов по итогам 2025 года составит 37,2 руб. на акцию каждого типа с доходностью в районе 12%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.