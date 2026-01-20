.
"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций NVIDIA
"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку акций NVIDIA Corp., говорится в материале аналитика инвесткомпании Андрея Саенко. "Мы сохраняем негативный взгляд на акции разработчика графических процессоров NVIDIA. Продажи уверенно растут, ускорившись в III финансовом квартале 2026 года, это отразилось на котировках - с момента выхода нашего последнего отчета бумага подорожала на 10%, - пишет эксперт. - Несмотря на сильную отчетность, тенденции в отрасли вызывают опасения по поводу устойчивости роста выручки в среднесрочной перспективе. По нашей оценке, NVIDIA остается дорогой и крайне уязвимой к любым негативным новостям, в первую очередь о замедлении продаж ИИ-решений". Стратег БКС выделяет факторы риска для акций компании: - Свыше 40% выручки NVIDIA приходится на Microsoft, Amazon, Google и другие ИТ-гиганты, которые инвестируют гигантские суммы в вычислительные мощности для ИИ. Однако все они развивают собственные чипы, что в перспективе 1-3 лет может не только оттянуть часть выручки у NVIDIA, но и оказать давление на маржинальность из-за роста конкуренции. - Эффективность китайской нейросети DeepSeek не уступает решениям крупнейших игроков, при этом ей нужно намного меньше вычислительных мощностей для обучения. Долгосрочный тренд на рост вложений в технологические новинки оказался под вопросом. И теперь "премия за производительность" чипсетов NVIDIA может оказаться несколько неоправданной. - Существует риск ускорения разработок местных альтернатив в Китае, а также собственных решений крупнейшими покупателями компании, заинтересованными в снижении затрат и развитии собственных компетенций - У NVIDIA нет своих мощностей, компания зависит от контрактных производителей чипов, например, TSMC. - В случае обострения отношений между Китаем и Тайванем NVIDIA, которая зависит от мощностей тайваньской TSMC, может не достичь прогнозных показателей бизнеса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
