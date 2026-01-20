Индекс Мосбиржи пока остается в боковике - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи пока остается в боковике, выход из него, скорее всего, будет вверх, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

С одной стороны, отмечает аналитик, сохраняющаяся неопределенность относительно геополитики и монетарного цикла и слабость инвалют сдерживают покупательский настрой, а с другой стороны - надежды на деэскалацию, развитие цикла денежно-кредитной политики, восстановление курсов и общая фундаментальная дешевизна рынка купируют распродажи.

Зельцер считает, что по совокупности вводных и перспективных факторов из среднесрочной консолидации индекс Мосбиржи выйдет, скорее всего, вверх, а долгосрочный таргет - 3300 пунктов или свыше +25% с учетом дивидендов.

"Инвесторам придется запастись терпением - есть условный отраслевой портфель самых перспективных акций. Для активных трейдеров - волатильные бумаги", - говорится в обзоре.

