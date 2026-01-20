.
20 января 2026 года 12:32
Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций Whoosh
Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку перспектив котировок акций "ВУШ Холдинга", говорится в обзоре аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эксперты считают, что бизнес-модель эмитента при сохранении текущих тарифов может быть нежизнеспособной, при этом повышению тарифов мешает конкуренция в секторе, которая сохранится в краткосрочной перспективе. В совокупности с высокой долговой нагрузкой и необходимостью обслуживать/заменять старые СИМ это не позволит Whoosh генерировать стабильный положительный FCF и продолжать экспансию теми же темпами, что и ранее, полагают Трошин и Легостаев, что приведет к потери рыночной доли и лидерских позиций на рынке кикшеринга РФ. Дополнительно на инвестиционный кейс компании, по мнению аналитиков банка, может негативно повлиять потеря налоговых льгот после выхода из состава резидентов Сколково. "Ожидаем, что после утраты статуса резидента в 2028-2029 гг., компания не сможет получить IT-льготы, оставшиеся после всех нововведений, что негативно скажется на ее FCF. Сохраняем "негативный" взгляд на Whoosh", - пишут эксперты в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВУШ/WHOOSH-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
