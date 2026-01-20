Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за декабрь 2025 года по РСБУ, согласно которому чистая прибыль составила 125,9 млрд руб.; по итогам года она достигла 1,694 трлн руб. при ROE на уровне 22,1%.

"Прибыль в декабре выросла на 7,1%, но ее вклад в итоги года самый низкий из-за традиционно высоких в этот период издержек. В целом в прошлом году Сбербанк увеличил прибыль по РСБУ на 8,4%, ввиду чего итоговые цифры по МСФО немного превысят, вероятно, наш прогноз на 2025 год (1,675 трлн руб.), - отмечает Найденова. - По нашим оценкам, акции компании торгуются по P/BV 2026П и P/E 2026П на уровнях 0,75 и 3,7 соответственно - подтверждаем рейтинг "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.