"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций производителей стали в РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций российских производителей стали, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Производство стали в КНР по итогам 2025 года составило 960 млн тонн, это на 4,4% меньше, чем в 2024 году, отмечают эксперты. Власти страны продолжают стимулировать оптимизацию отрасли и сокращение устаревших и неэффективных производств, чтобы нормализировать предложения на глобальном рынке. При этом экспорт китайской стали в мире поставил абсолютный рекорд и достиг 113 млн тонн, что на 8% выше аналогичного показателя 2024 года.

"Считаем новость нейтральной. Мы полагаем, что вслед за сокращением производства может последовать и снижение экспортных поставок. Компании идут на сокращение предложения в ответ на слабый спрос в Китае, однако лишь устойчивое сокращение как внутренних поставок, так и экспортных, способно поддержать мировые цены, - указывают аналитики инвесткомпании. - Кроме того, помимо контроля производства, власти КНР вводят контроль экспортной продукции, ужесточая процесс получения лицензии на экспорт".

Эксперты "БКС МИ" сохраняют "нейтральный" взгляд на акции производителей стали.

"В спотовых ценах мультипликатор Р/Е у компаний сектора черной металлургии выше исторических значений ("Северсталь" - 13х, "НЛМК" - 8,2х, "ММК" - 14х). С учетом наших прогнозов ключевой ставки ЦБ РФ, курса рубля и спроса на сталь целевой Р/Е на 2026 год у "Северстали" составит около 9х, у "НЛМК" - 7х, у "ММК" - 8х. У всех трех компаний оценка по Р/Е будет находиться близко к историческим уровням, что соответствует "нейтральному" взгляду и отражает постепенное восстановление отрасли", - пишут аналитики в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.