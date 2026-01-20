Курс рубля пока может остаться вблизи 11,1-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом пока может остаться вблизи уровней 11,1-11,2 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Рынок нефти пока замер в ожидании новых драйверов - как относительно Ирана, так и относительно нового витка торговых войн, отмечают эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, по их мнению, пока могут задержаться вблизи текущих уровней, но дальнейшие геополитические новости легко способны вновь усилить волатильность сырья.

