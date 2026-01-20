"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка (прогнозная стоимость для обоих типов бумаг составляет 410 рублей за штуку), сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эмитент, по сообщениям СМИ, закрыл сделку по выкупу доли АФК "Система" в производителе микроэлектроники ГК "Элемент", отмечают эксперты. Закрытие состоялось перед Новым годом с оговорками, которые должны быть устранены до конца января.

Сбербанку переходят практически все активы, входящие в ГК. При этом "Корпорация роботов" (развивает направление промышленной робототехники) остается под контролем АФК "Система".

Доля АФК "Система" в "Элементе" оценена примерно в 24 млрд руб., вся компания - более чем в 50 млрд руб.

"Считаем новость нейтральной. Объем сделки небольшой для банка (около 3% от чистой прибыли Сбербанка за 2025 год). С учетом фокуса эмитента на развитие собственных технологий искусственного интеллекта вертикальная интеграция в виде покупки собственного производителя необходимых компонентов не выглядит неожиданной. Консолидация активов также укладывается в рамки государственной задачи по развитию отрасли микроэлектроники, - пишут Перминов и Шаров. - Сохраняем "позитивный" взгляд на Сбербанк, чьи акции торгуются с P/E 3,6х против среднеисторических уровней в 5,2х".

