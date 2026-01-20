Цены ОФЗ среднесрочно останутся под давлением - ПСБ

Котировки рублевых госбумаг среднесрочно останутся под давлением, долгосрочная привлекательность ОФЗ при этом сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI нашел поддержку вблизи уровня 117 пунктов, где развивается консолидация в ожидании новой порции статистики, традиционно в фокусе окажутся недельные данные по инфляции, которые будут опубликованы в среду вечером, отмечает эксперт.

"Пока базовый сценарий динамики инфляции - всплеск в начале января и дальнейший спад примерно к 6% к концу января-началу февраля, что позволит трактовать ускорение роста цен в первую неделю как единовременный фактор. На наш взгляд, это позволит сохранить в повестке ЦБ на февральском заседании снижение ставки на 50 б.п." - пишет Грицкевич в обзоре.

Также, указывает он, на следующей неделе (27 января) будут опубликованы инфляционные ожидания за январь. "Не рассчитываем на их снижение из-за роста НДС и тарифов с начала месяца", - говорится в материале ПСБ.

Третий важный фактор для ЦБ - динамика кредитования. "Учитывая расчеты и авансирование по госконтрактам в январе-феврале (по аналогии с прошлым годом) рассчитываем увидеть умеренное снижение кредитов юридическим лицаи", - указывает аналитик банка.

"В целом в моменте оцениваем сценарии сохранения ключевой ставки ЦБ РФ и ее снижение на 50 б.п. в феврале, как равновероятные, что среднесрочно продолжит оказывать давление на котировки ОФЗ, - пишет Грицкевич. - Долгосрочно привлекательность госбумаг сохраняется - на конец года по-прежнему ожидаем ставку на уровне 12% годовых".

