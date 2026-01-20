Рубль может сохранить позиции в диапазонах 11-11,3 руб./юань и 77-82 руб./$1 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"

Курсы валютных пар юань/рубль и доллар/рубль на текущей неделе могут сохранить позиции в диапазонах 11-11,3 руб. за юань и 77-82 руб./$1 соответственно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Пара EUR/USD в указанный период, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1,155-1,165, тогда как USD/CNY, скорее всего, продолжит плавное снижение и останется в диапазоне 6,95-6,97, указывает эксперт в комментарии.

