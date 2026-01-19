Совкомбанк понизил до "держать" рекомендацию для акций Юнайтед Медикал Груп

Совкомбанк понизил до "держать" рекомендацию для акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC), сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой.

"Акции компании достигли оценки, близкой к справедливой, исходя из текущих рыночных параметров, в первую очередь, альтернативной доходности, - пишет эксперт. - С момента нашей рекомендации 11 декабря акции выросли на 14%, превзойдя динамику индекса Мосбиржи полной доходности на 13 п.п. С учетом текущего уровня котировок и ограниченного апсайда, согласно нашим оценкам, мы изменяем нашу рекомендацию по акциям компании на "держать".

Аналитик отмечает, что на данный момент модель компании не учитывает влияние приобретенной в декабре 2025 года сети клиник "Скандинавия" (ООО "Ава-Петер") на прогнозные результаты ЕМС в силу того, что не раскрыты детали сделки. При этом, исходя из озвученных параметров, сделка подразумевает существенное размытие, что, по мнению Варламовой, скорее, негативно влияет на цену акции.

