"Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 22,6%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Котировки бумаг с минимумов ноября выросли на 46,7% на фоне новостей о сотрудничестве с Tesla Inc. Текущая стоимость уже в значительной степени отражает оптимистичные ожидания относительно данного фактора, - отмечает эксперт. - Однако на этом этапе отсутствуют подтвержденные детали относительно масштабов и сроков реализации проектов. В условиях неопределенности компания выглядит перекупленной".

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - ведущий китайский производитель компонентов для холодильного, климатического и автомобильного оборудования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.