"Цифра брокер" повысил прогнозную цену акций МГКЛ до 4 руб

Инвестиционная компания "Цифра брокер" повысила прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 3,44 руб. до 4 руб. за штуку с учетом операционных результатов эмитента за одиннадцать месяцев 2025 года, говорится в материале аналитиков.

Как ранее сообщалось, выручка эмитента в январе-ноябре 2025 года выросла в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 27 млрд рублей.

Количество розничных клиентов группы за 11М25 составило 234 тысячи, увеличившись на 13% к аналогичному периоду предыдущего года.

Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 10%, до 1,7 млрд рублей.

Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, в январе-ноябре составила 11% против 8,9% за аналогичный период предыдущего года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.