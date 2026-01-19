Цена акций State Street может вернуться к росту в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций State Street Corp. могут вернуться к росту в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Отчетность эмитента за 4К25 скорее произвела благоприятное впечатление на участников рынка, так как компания превзошла оценки как по выручке ($3,67 млрд против $3,59 млрд), так и по скорректированной прибыли на акцию ($2,97 против $2,78), отмечают эксперты.

Однако, обращают внимание они, расходы подскочили сразу на 12%, достигнув $2,74 млрд, хотя прогнозировалось увеличение только на 4%.

"Бумага в пятницу подешевела на 6,1%, но мы ожидаем восстановления котировок", - пишут аналитики в комментарии.

