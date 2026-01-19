Данные по инфляции - негативный фактор для рынка ОФЗ на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Резкий взлет инфляции в начале 2026 года останется негативным фактором для рынка рублевых госбумаг и на текущей неделе, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и аналитик Эльдар Каров.

Ключевыми событиями традиционно выступят аукционы Минфина и публикация данных по недельной инфляции, отмечают эксперты.

"Если текущие настроения на рынке сохранятся, доходности облигаций из рейтинговых групп "АА" и "А", весьма вероятно, немного увеличатся, догоняя в росте, отмеченном на прошлой неделе, доходности ОФЗ и облигаций с рейтингом "ААА", - пишут Афонин и Каров в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.