Вероятность выплаты итоговых дивидендов за 2025г по акциям ММК невысокая - "Велес Капитал"

Вероятность выплаты итоговых дивидендов за 2025 год по акциям "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) невысокая, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Котировки бумаг эмитента пытаются развить восстановление от минимумов прошлого года на надеждах более низких процентных ставок ЦБ РФ, оживления в сталелитейной отрасли РФ в текущем году, а также улучшения геополитической обстановки, отмечает эксперт.

"С фундаментальной точки зрения ММК в конце 2025 года представил слабые операционные и финансовые результаты за третий квартал, но мы полагаем, что ожидаемое снижение ключевой ставки в 2026 году оживит спрос на сталь и переломит негативный тренд в операционных и финансовых результатах в ближайшие месяцы, - пишет аналитик в комментарии. - Наша фундаментальная рекомендация для бумаг - "покупать" с целевой ценой 41,8 руб. за штуку, при этом мы считаем вероятность выплаты итоговых дивидендов по итогам 2025 года невысокой".

