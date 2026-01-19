Финансовые итоги Whoosh за 2025г, вероятнее всего, разочаруют - "Цифра брокер"

Финансовые итоги Whoosh за 2025 год, вероятнее всего, разочаруют, для инвестиционного кейса оператора кикшеринга ключевым станет способность стабилизировать российский сегмент в 2026 году и одновременно ускорить монетизацию зарубежной экспансии, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Операционные итоги эмитента за 2025 год подтверждают, что для него это был объективно сложный сезон, констатируют эксперты.

Бизнес оказался под давлением сразу нескольких факторов - неблагоприятных погодных условий и технических проблем с геолокацией, что особенно болезненно ударило по ключевому для сервиса российскому рынку. В результате даже активное развитие во второй половине года не смогло полностью компенсировать провал в пик сезона, отмечают аналитики инвесткомпании.

Позитивным моментом остается международное направление, обращают внимание они. Латинская Америка продолжает демонстрировать уверенный рост и становится важной точкой опоры для дальнейшего масштабирования. Планы по расширению флота в регионе выглядят логичными, говорится в обзоре экспертов: рынок еще далек от насыщения, а темпы проникновения сервиса высокие.

Тем не менее основной бизнес Whoosh по-прежнему сконцентрирован в России, и именно здесь динамика остается слабой, указывают в "Цифра брокере".

Рост пользовательской базы и расширение географии присутствия - хорошие индикаторы, но они пока не трансформируются в увеличение частоты поездок и общей активности клиентов.

"Операционные результаты уже дают четкий сигнал, что финансовые итоги года, вероятнее всего, разочаруют. Для инвестиционного кейса ключевым станет способность компании стабилизировать российский сегмент в 2026 году и одновременно ускорить монетизацию зарубежной экспансии, - пишут аналитики инвесткомпании в материале. - Пока же Whoosh находится в фазе адаптации к изменившимся рыночным условиям, а не устойчивого роста".

