"БКС МИ" повысил целевую цену акций Boeing до $255

"БКС Мир инвестиций" повысил целевую цену акций Boeing Co. с $201 до $255 за бумагу на горизонте 12 месяцев и подтверждает их нейтральную оценку, сообщается в материале аналитиков.

"Сохраняем нейтральный взгляд на акции компаний Boeing после активного роста котировок, - отмечают эксперты. - Данные по декабрьским поставкам самолетов подтвердили высокий спрос при ограниченном предложении. Бизнес продолжает восстанавливаться после серьезного удара пандемии: высокая закредитованность и убыточность давят на компанию, но восстановление числа полетов и высокий спрос на ее самолеты со стороны авиакомпаний определяют нынешнюю привлекательность бизнеса".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.