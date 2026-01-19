.
19 января 2026 года 13:45
Рубль, скорее всего, сохранит сильные позиции на текущей неделе - УК "Первая"
Рубль, скорее всего, сохранит сильные позиции на текущей неделе: около 77-80 руб./$1 и 11,0-11,5 руб./юань, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "По итогам первой полной рабочей недели 2026 года рубль укрепился. Вероятно, предложение валюты со стороны экспортеров остается стабильным даже после недавних санкций, которые привели к существенному снижению экспортной цены российской нефти в декабре 2025г - январе 2026г, - отмечает эксперт в комментарии. - Не исключено, что волатильность также может сглаживаться благодаря притоку валюты на банковские счета экспортеров, случившемуся осенью 2025 года". Кроме того, предложение валюты со стороны Минфина и Банка России в январе останется вблизи высоких значений декабря: суммарные ежедневные продажи валюты ЦБ и Минфином после 15 января (до 5 февраля) вырастут до 17-18 млрд руб. в день по сравнению с 14-15 млрд руб. в день в период с 8 по 30 декабря 2025 года, подчеркивает Ващелюк. "Рублевые процентные ставки остаются относительно высокими, а инфляция в начале года оказалась существенно выше ожиданий рынка, что, по-видимому, почти обнуляет вероятность сценариев с быстрым снижением ключевой ставки в ближайшие месяцы, - отмечает аналитик. - Ослаблению рубля могли бы способствовать активизация импорта, оттока капитала и существенное сокращение предложения валюты экспортерами". Однако пока эти события, по-видимому, не происходят, и наиболее вероятным эксперту представляется сохранение сильных позиций рубля на этой неделе: около 77-80 руб./$1 и 11,0-11,5 руб./юань. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
