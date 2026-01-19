Рост цен в январе делает паузу в снижении ставки базовым сценарием на ближайшие два заседания ЦБ РФ - Альфа-банк

Рост цен на 1,26% за 1-12 января 2026 года делает паузу в снижении ставки базовым сценарием на ближайшие два заседания ЦБ РФ, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

"Рост цен на 1,26% за 1-12 января 2026 года оказался неприятной неожиданностью для рынка и, на наш взгляд, делает паузу в снижении ставки базовым сценарием на ближайшие два заседания ЦБ РФ, - пишут эксперты. - Таким образом, относительно успешное завершение 2025 года с точки зрения динамики инфляции, к сожалению, не открыло окно возможности для более быстрого снижения ставки в ближайшие месяцы; кроме того, быстрый рост цен в начале 2026 года создает риски для достижения 4-5% г/г инфляции по итогам текущего года".

