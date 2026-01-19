"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Whoosh, сообщается в комментарии ведущего аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ляйсян Седовой.

Оператор кикшеринга представил ожидаемо слабые операционные результаты за сезон 2025 года, констатирует эксперт.

Просадку показателей в период наиболее активного сезона в России из-за погодных условий и сбоев в геолокации не удалось компенсировать улучшением показателей во втором полугодии, за 12М25 количество поездок по России все еще в минусе более чем на 12%, отмечает Седова.

"При этом динамика в регионе Латинской Америки остается позитивной. Компания сохраняет планы удвоения флота в регионе в течение первой половины 2026 года. Мы позитивно смотрим на долгосрочные перспективы бизнеса там", - указывает аналитик брокера.

"С учетом ожидаемо слабых финансовых показателей в прошедшем сезоне мы сохраняем рекомендацию "держать" для акций Whoosh", - сообщается в материале эксперта "Т-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.