"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ICBC

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H c целевой ценой HKD 7,37 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса ICBC. Экономика КНР в ближайшие годы, мы полагаем, продолжит показывать темпы роста, заметно превышающие среднемировые, в том числе благодаря поддержке со стороны властей, - пишет аналитик Игорь Додонов. - На таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финпоказатели ICBC, учитывая лидирующие позиции банка в секторе".

Эксперт указывает, что акции ICBC класса H торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам и предлагают неплохую дивдоходность. Додонов считает их интересными для покупки в данный момент.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - крупнейший банк Китая и мира по величине активов.

