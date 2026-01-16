Вероятно продолжение укрепления рубля на следующей неделе - ПСБ

Вероятно продолжение укрепления рубля на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Пара CNY/RUB за пять торговых сессий потеряла 0,8%, отступив ниже отметки 11,2 руб./юань, - отмечают эксперты в комментарии. - Поддержку рублю оказало сезонное смещение баланса на рынке в пользу предложения иностранной валюты, а также рост объемов ее продаж со стороны ЦБ РФ. На следующей неделе ожидаем продолжения волны укрепления рубля. Пара CNY/RUB может отступить ниже 11 руб./юань и сделать существенный шаг к минимумам прошлого года".

В свою очередь, цены на Brent за неделю выросли на 3,3%, но остались чуть ниже $65/барр., хотя внутри недели фьючерс поднимался практически к $67/барр. По мнению аналитиков банка, на сырье влияет ситуация вокруг Венесуэлы и Ирана, но пока достаточно сдержанно, в рамках обычной для этих событий волатильности. Эксперты пока ждут, что в перспективе следующей недели цены на нефть Brent будут находиться в зоне $63-67/барр.

