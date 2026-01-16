Акции Мечела и Распадской остаются непривлекательными для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" и "Распадской" остаются непривлекательными для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российская угольная отрасль продолжает испытывать трудности. Так, по итогам 10 месяцев 2025 года сальдированный убыток российских угольных компаний составил 327,9 млрд рублей, что почти в четыре раза превышает убыток аналогичного периода 2024 года (84,8 млрд рублей), - отмечают эксперты. - На результаты российских угольщиков продолжает влиять целый комплекс факторов, в том числе снижение добычи, негативная ценовая конъюнктура, крепкий курс рубля, рост логистических расходов и высокие процентные ставки в экономике".

Отраслевые аналитики полагают, что предпосылки для роста экспортных цен в ближайшее время отсутствуют. Более того, из-за высоких складских запасов и замедления роста спроса на уголь в Китае стоимость российского энергоугля на Дальнем Востоке может снизиться до $75-80 за тонну.

Эксперты сервиса продолжают следить за ситуацией в отрасли и по-прежнему считают акции "Распадской" и "Мечела" непривлекательными для долгосрочных инвесторов.

