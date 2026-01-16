"БКС МИ" открыл торговую идею "Шорт в акциях ФСК-Россети"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Шорт в акциях "ФСК-Россети" с ожидаемой

целевой ценой 0,07 руб. за бумагу на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Считаем, что рост котировок с начала декабря необоснован, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Ранее стало известно, что Минэнерго обсудило с Минфином возможность финансирования инвестпрограмм энергокомпаний, источниками которых могли бы стать дивиденды - отсюда надежда у инвесторов на возможную разблокировку их выплаты. Однако мы считаем, что главный фактор давления сейчас это рост инвестпрограммы, которая поглощает все ресурсы компании и требует увеличения долга".

Возможности выплатить дивиденды у холдинговой структуры, скорее всего, не будет, что может стать очередным разочарованием для инвесторов, полагает эксперт.

"В широком плане "ФСК-Россети" сохраняет статус инфраструктурной компании с огромными инвестрасходами, - отмечает Булгаков. - Основная проблема заключается в том, что эти капзатраты не приводят к системному росту маржинальности или доходности бизнеса. При инвестрасходах выше операционного денежного потока (как мы фиксируем сейчас) компания сталкивается с отрицательным денежным потоком. Поэтому, даже если холдинговая компания решит выплачивать дивиденды (чего мы не ожидаем в ближайший год), платить придется из заемных средств".

