SberCIB открыл торговую идею: покупать акции ЛСР

SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции ГК "ЛСР" на ожидании дивидендов" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы акции эмитента могут оказаться в фокусе инвесторов - рынок ждет объявления выплат за 2025 год.

Аналитики инвестбанка ожидают дивиденды около 78 руб. на акцию, примерная доходность - 11%. Скорее всего, полагают они, решение объявят вместе с отчетностью за 2025 год, в середине марта.

В SberCIB обращают внимание, что на практике такие истории часто отыгрываются заранее: инвесторы начинают покупать бумаги еще до официального объявления, закладывая дивиденды в цену.

Эксперты инвестбанка считают, что на ожиданиях выплат бумаги компании способны прибавить в цене более 10% уже в краткосрочной перспективе.

Дополнительные драйверы:

- Рынок ждет снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 13 февраля 2026 года.

- В январе компания может опубликовать неплохие операционные результаты за 4К25 на фоне роста цен на недвижимость в конце 2025 года.

Целевая цена аналитиков SberCIB на горизонте года по акциям эмитента составляет 950 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 38% от текущего уровня.

