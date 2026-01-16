"Финам" повысил прогнозную цену акций SLB до $55,2

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций SLB (ранее Schlumberger) с $44,4 до $55,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,4% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"У США, по словам Дональда Трампа, достаточно амбициозные планы по восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы. Однако геология в стране достаточно сложная, в связи с чем восстановление может потребовать значительных инвестиций, бенефициарами которых станут крупные нефтесервисные компании, включая SLB. При этом в секторе эмитент продолжает выделяться относительно невысокими мультипликаторами и неплохими выплатами акционерам", - пишет эксперт.

SLB - крупнейшая в мире нефтесервисная компания, ее бизнес равномерно распределен по основным нефтедобывающим регионам в мире. Деятельность охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.