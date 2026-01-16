Акции "Ренессанс страхования" интересны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивное мнение о ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и считает его акции интересными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

Ранее эксперты отмечали высокие темпы роста бизнеса эмитента: по итогам девяти месяцев 2025 года валовые премии увеличились на 28,2%.

Также они обращают внимание, что страховщики ждут роста рынка в 2026 году.

На фоне предполагаемого подъема страхового рынка и снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году аналитики сервиса сохраняют позитивное мнение о компании и считают ее акции интересными для долгосрочных инвесторов, сообщается в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.