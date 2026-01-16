.
16 января 2026 года 12:38
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ТМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), прогнозная стоимость составляет 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент по итогам допэмиссии в рамках перехода на единую акцию разместил 47,138 млн акций (4,5% от общего количества размещенных акций ТМК до процесса реорганизации), следует из опубликованной компанией информации. "Считаем новость нейтральной. По нашим оценкам, на фоне размытия капитала на 4,5% существенного изменения в стоимости акций компании нет. Сохраняем "позитивный" взгляд на бумаги эмитента, - пишут эксперты. - На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е у бумаг компании отрицательный. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е 2027 будет торговаться на уровне 5,4х. Считаем, что основными драйверами для компании станут восстановление спроса на ее продукцию со стороны нефтегазового сектора, а также постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, так как компания имеет повышенную долговую нагрузку (3,2х по итогам 1П25)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
