Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Евротранса
16 января 2026 года 11:40
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Евротранса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Евротранса" (прогнозная стоимость составляет 180 рублей за штуку), сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Компании удается обеспечивать акционерам высокие дивиденды даже при непростой внешней конъюнктуре, дивдоходность по итогам года может стать одной из самых высоких среди публичных компаний на российском рынке, отмечают эксперты. Ключевым фактором риска, по мнению Бахтина и Мударисова, остается высокая долговая нагрузка, которая не будет существенно снижаться в условиях обширной инвестпрограммы. Кроме того, указывают они, объем капитальных затрат на предстоящие годы остается малопредсказуемым, так как у эмитента постоянно появляются новые проекты развития. "Несмотря на это, акции "Евротранса" торгуются на уровне 2,2х по мультипликатору Р/Е на базе нашего прогноза прибыли на 2026 год - низкое значение для "компании роста". Это подтверждает наш "позитивный" взгляд на бумагу", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
РОССИЯ-ЕВРОТРАНС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
