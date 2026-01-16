Нефть, вероятно, завершит торги пятницы в диапазоне $63,5-64,5/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, завершат торговую сессию в пятницу в диапазоне $63,5-64,5 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Курс валютной пары юань/рубль может завершить пятничные торги ниже уровня в 11,2 руб. за юань, но в дальнейшем он должен вернуться выше данной отметки в рамках коррекции, отмечают эксперты в комментарии.

