Индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в диапазоне 2650-2750п на следующей неделе - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в границах диапазона 2650-2750 пунктов на следующей неделе, если не произойдет резких изменений в геополитической повестке, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

В пятницу же, 16 января 2026 года, отмечают эксперты, внимание инвесторов привлечет публикация итоговых данных по инфляции за декабрь 2025 года, которые могут повлиять на рыночные настроения на ближайшие торговые дни.

